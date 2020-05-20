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شاهد.. المشهد المحذوف من مسلسل "البرنس"

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محمد رمضان
محمد رمضان
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محمد فضل- متابعات

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بالفيديو.. مشهد مميت لمحمد رمضان من داخل السجن

محمد رمضان

مسلسل

البرنس

مشهد محذوف

تسائل جمهور مسلسل "البرنس" بعد وفاة ليلى صديقة عادل شقيق رضوان البرنس الذي يجسدها الفنان محمد رمضان، بجرعة زائدة من المخدرات، عن جثة الفتاة التي لم يظهر كيف دفنوها أو ماذا فعلا بها.

ولدى عرض الحلقة عبر قناة dmc نجد أن مشهد وفاتها تبعه انتقال عادل برفقة رضوان إلى منزله كي يتلقى العلاج على يد شيماء زوجة شقيقه السابقة وتساءل الكثيرون أين ذهبت جثة "ليلى"؟.

فيما نشرت قناة mbc1 عبر حسابها على TikTok ، المشهد المحذوف ونشاهد فيه رضوان وهو يدفن ليلى وسط حالة من الحزن يعيشها عادل.

يشار إلى أن مسلسل "البرنس" من بين 4 مسلسلات اعتلت قائمة التريند في مصر والإمارات والسعودية في "تويتر"، إلى جانب "خيانة عهد" و"الاختيار" و"أم هارون".


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