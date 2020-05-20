إصابة رئيس جامعة الفيوم بفيروس كورونا

صرح عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة الفيوم، الدكتور ياسر حتاتة، بأن رئيس جامعة الفيوم، الدكتور أحمد جابر شديد، أجرى بعض الفحوصات والمسحات الخاصة بتشخيص فيروس كورونا.

وأوضح عيد كلية الطب، أن ذلك جاء بعد تعرضه لوعكة صحية بالأمس، مشيرًا إلى أن نتيجة المسحة جاءت إيجابية.

وأضاف، أنه على الفور تم حجزه بالقسم الداخلي بمستشفى الباطنة الجامعي في المكان المخصص للرعاية الطبية والعزل لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وفقا لقرارات مجلس جامعة الفيوم.

وأوضح الأستاذ الدكتور، ياسر حتاتة، أن حالة رئيس جامعة الفيوم، مستقرة ويتلقى العلاج، وفقا لأحدث البروتوكولات المعتمدة.