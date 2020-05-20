» "كاف" يدرس مقترحا جديدا لاستئناف بطولاته

20 مايو 2020 - 02:52 م

كشفت تقارير صحفية مغربية، عن مقترح جديد سيعرض على لجنة الطوارئ التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لاستكمال مباريات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

وأكدت صحيفة "المنتخب" المغربية، أنه سيعرض على لجنة الطوارئ يوم 28 من الشهر الحالي مقترح بإقامة مباريات نصف النهائي عبر 4 مباريات في بلد واحد على شكل بطولة لتفادي التعقيدات المطروحة حاليا وفي المنظور القريب بالنسبة للرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا.

وأوضحت الصحيفة، أن المقترح هدفه تحقيق التنافس العادل وتكافؤ الفرص بين كل هذه الفرق، والغاية بطبيعة الحال تجاوز الصعوبات التي تطرحها تواريخ إقامة المباريات الأربع والتي صارت تمثل لأحمد أحمد بحسب التقرير المنقذ الوحيد لماء وجه الجهاز الذي يشرف عليه والذي تعرض لانتكاسة مالية كبيرة ويراهن على هذه المسابقة لربح بعض الإيرادات.

وأشارت التقرير إلى أنه في حال بلغ الوداد والرجاء النهائي أو الزمالك والأهلي من الجانب المصري، فإن التوجه هو أن يحتضن مركب محمد الخامس بالدار البيضاء أو ملعب القاهرة بمصر المباراة النهائية للمسابقة باتفاق الأطراف المعنية بطبيعة الحال.