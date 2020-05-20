  • الأربعاء 20 مايو 2020
  • بتوقيت مصر03:40 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أنور قرقاش

"قرقاش" يعلق على اتهام وزير الخارجية اليمني الإمارات بزعزعة الأمن

أخفاها في حقيبة .. شاب يقطع جسد صديقته بدولة عربية

أخفاها في حقيبة .. شاب يقطع جسد صديقته بدولة عربية

قناة تركية تعتذر بعد "القدس إسرائيلية"

قناة تركية تعتذر بعد "القدس إسرائيلية"

لقاح كورونا

تقرير مسرب من البنتاجون عن لقاح كورونا

ارشيف

أول قرار من الأهلى بعد إذاعة حلقة «عبد الحفيظ»

غرق مصري بأحد شواطئ الكويت

شواطيء مصرية بدون كورونا.. الأهالي يطبقون الحظر منذ قرون

ميمي شكيب

ميمي شكيب..ألقيت من شرفة منزلها .. وأصيبت بالشلل في زواجها الأول

أسامة هيكل

وزير الإعلام: تفاجأنا من المواطنين بهذا الأمر عن كورونا

شوبير

"شوبير" يكشف صفقات الأهلى الصيف المقبل

وفاة الحاجب المنصور.. خاض 50 معركة لم يهزم في واحدة

وفاة الحاجب المنصور.. خاض 50 معركة لم يهزم في واحدة

منحة أمريكية بقيمة 3.2 مليون دولار للهلال الأحمر المصري لمواجهة كورونا

الحياة السياسية

مساعدات طبية مصرية عاجلة إلى دولة الصين
مساعدات طبية مصرية عاجلة إلى دولة الصين
Advertisements

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

112 مليون دولار لإنتاج لقاح لـ" كورونا"

#

بالرغم من "كورونا".. مشروعات قومية بقيمة 957 مليون دولار في قنا وسوهاج

#

ترامب يصادق على رصد 484 مليار دولار لمكافحة كورونا

#

"النواب" : 20 مليون جنيه قيمة تبرعات أعضاء المجلس

الولايات المتحدة

الأمريكية

الحكومة المصرية

فيروس كورونا

أعلنت حكومة الولايات المتحدة، بالشراكة مع الحكومة المصرية، ومن خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تقديم منحة قيمتها 51 مليون جنيه مصري (ما يعادل 3.2 مليون دولار) إلى الهلال الأحمر المصري، للحد من انتشار فيروس كورونا في مصر.
وقالت السفارة الأمريكية في القاهرة، في بيان صحفي، إن هذه المنحة تأتي لتعزيز قدرة شبكة المتطوعين بالهلال الأحمر المصري البالغ عددهم 30,000 متطوع وإخصائي في الرعاية الصحية لإجراء التوعية المجتمعية والمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الهلال الأحمر المصري على الاستجابة للأزمات المستقبلية.

وأضاف جوناثان كوهين، السفير الأمريكي بالقاهرة: “في الوقت الذي يواجه فيه العالم أجمع جائحة فيروس كورونا، رأت الولايات المتحدة أنه من الضروري تقديم دعم موّجه لمصر مخصص لمكافحة هذا الوباء. هذا الدعم المقدم من الشعب الأمريكي سيساعد مئات الآلاف من الأطباء والعاملين في مجال الخدمات الصحية والمتطوعين المصريين على الاستجابة لفيروس كورونا والوصول إلى الملايين من المصريين”.


كما صرّحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولىي، أن جميع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك المجتمع المدني، تتكاتف لمواجهة التحديات الصحية والاقتصادية المترتبة على فيروس كورونا، فمن خلال المنحة المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سينفذ الهلال الأحمر المصري أنشطة الاستعداد والوقاية من خلال الاستفادة من شبكة تضم 30 ألف متطوعاً ومتخصصاً في الرعاية الصحية.


وتابعت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائبة رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري: “نحن فخورون بتعاوننا مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم الجهود المستمرة التي يبذلها الهلال الأحمر المصري. وأودّ أن أشدد على أن التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية سيكون له أكبر الأثر في تطوير خدمات الهلال الأحمر المصري ووصولها إلى عدد أكبر من المستفيدين”.


وستدعم المنحة المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشكل خاص جهود توزيع حقائب النظافة الشخصية، وتعزيز الحملات المتنقلة التابعة للهلال الأحمر المصري لتوسيع نطاق التوعية بممارسات النظافة الآمنة وتوفير الفحوصات الحرارية الأولية. وبهدف ضمان إرسال المتطوعين على وجه السرعة إلى المناطق التي تُعتبر في أمسّ الحاجة إلى تلك الخدمات ولكي يحافظ الهلال الأحمر المصري على التنسيق والتواصل الدائم مع المتطوعين، وستعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تعزيز قدرات الهلال الأحمر على القيادة والتتبع من خلال تطوير التجهيزات الفنية اللازمة. وسوف تساعد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الهلال الأحمر المصري أيضاً على تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للعاملين في مجال الرعاية الصحية حتى يتمكنوا من الاستمرار في خدمة المواطن المصري.

واستكمل بيان السفارة الأمريكية: “على مدار الأربعون عاماً الماضية، استثمرت الولايات المتحدة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أكثر من مليار دولار في برامج تعزيز المنظومة الصحية في مصر من خلال الشراكة الوثيقة مع الشعب المصري لتحسين صحة وتغذية الأم والطفل، القضاء على الأمراض المعدية، تثقيف الرائدات الصحيات وتدريبهم على التوعية بالمعلومات الصحية وإجراء الزيارات المنزلية”.


واختتمت: “على مدى عقود طويلة، كانت الولايات المتحدة هي أكبر جهة مانحة في العالم تقدم المساعدات الثنائية في مجال الصحة العامة. منذ عام 2009، قام دافعو الضرائب من الشعب الأمريكي بتقديم أكثر من 100 مليار دولار من المساعدات الصحية وحوالي 70 مليار دولار من المساعدات الإنسانية على مستوى العالم. ونظرًا لأن تهديد الأمراض المعدية في أي مكان في العالم يمكن أن يُصبح تهديدًا لكل العالم، فإن الولايات المتحدة تدعو الجهات المانحة الأخرى إلى المساهمة في الجهد العالمي المشترك لمكافحة فيروس كورونا”.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "كاف" يدرس مقترحا جديدا لاستئناف بطولاته
» منحة أمريكية بقيمة 3.2 مليون دولار للهلال الأحمر المصري لمواجهة كورونا
» إلغاء حفل جوائز الأفضل في فرنسا
» إصابة زوجة محافظ الدقهلية بـ كورونا
» «الزعيم» يدرس ضم على معلول من الأهلى
» 3 أعمال لا تدخل الموازين يوم القيامة لعظمتها.. تعرف عليها
» تقرير مسرب من البنتاجون عن لقاح كورونا
» "فيفا" يغرم الرجاء المغربى قبل مواجهة الزمالك
» دار الافتاء: هذه هي الصيغة الصحيحة لتكبيرات العيد
» مهاجم "أورلاندو" على رادار الزمالك
» مواجهات بين سفينة مسلحة وخفر السواحل الإيراني بمياه الخليج

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:52 م

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية