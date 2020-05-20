» "كاف" يهنئ ربيعة بعيد ميلاده

محمد عبد الحارس
هنأ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اللاعب الدولي رامي ربيعة بمناسبة عيد ميلاده الـ27.
وشارك حساب "كاف" على "تويتر" صورة لرامي ربيعة وعلق عليها، "عيد ميلاد سعيد للاعب الأهلي.. المدافع الدولي ربيعة.. فاز مع الشياطين الحمر بدوري أبطال أفريقيا مرتين وكأس السوبر مرتين، كما قاد منتخب بلاده للقب كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عام 2013 ".
ويحتفل مدافع الأهلى بعيد ميلاده الـ 27، حيث إنه من مواليد 20 مايو 1993.
???? عيد ميلاد سعيد للاعب @AlAhly و @Pharaohs رامي ربيعة ??— CAF - AR (@caf_online_AR) May 20, 2020
المدافع الدولي فاز مع الشياطين الحمر بدوري الأبطال #TotalCAFCL مرتين وكأس السوبر #TotalCAFSC مرتين، كما قاد منتخب بلاده للقب كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة عام 2013 ?? pic.twitter.com/DhT4vtp06E
عصر03:36 م
فجر
03:24
شروق
05:01
ظهر
11:56
عصر
15:36
مغرب
18:52
عشاء
20:22