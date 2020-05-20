» "كاف" يهنئ ربيعة بعيد ميلاده

20 مايو 2020 - 12:23 م

هنأ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اللاعب الدولي رامي ربيعة بمناسبة عيد ميلاده الـ27.

وشارك حساب "كاف" على "تويتر" صورة لرامي ربيعة وعلق عليها، "عيد ميلاد سعيد للاعب الأهلي.. المدافع الدولي ربيعة.. فاز مع الشياطين الحمر بدوري أبطال أفريقيا مرتين وكأس السوبر مرتين، كما قاد منتخب بلاده للقب كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عام 2013 ".

ويحتفل مدافع الأهلى بعيد ميلاده الـ 27، حيث إنه من مواليد 20 مايو 1993.



