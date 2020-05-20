  • الأربعاء 20 مايو 2020
  • بتوقيت مصر01:46 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ارشيف

أول قرار من الأهلى بعد إذاعة حلقة «عبد الحفيظ»

غرق مصري بأحد شواطئ الكويت

شواطيء مصرية بدون كورونا.. الأهالي يطبقون الحظر منذ قرون

ميمي شكيب

ميمي شكيب..ألقيت من شرفة منزلها .. وأصيبت بالشلل في زواجها الأول

أسامة هيكل

وزير الإعلام: تفاجأنا من المواطنين بهذا الأمر عن كورونا

شوبير

"شوبير" يكشف صفقات الأهلى الصيف المقبل

وفاة الحاجب المنصور.. خاض 50 معركة لم يهزم في واحدة

وفاة الحاجب المنصور.. خاض 50 معركة لم يهزم في واحدة

عادل أمام: استمع إلى أغاني أوكا وأورتيجا

مفيد فوزي يكشف مفاجأة عن العندليب وعادل إمام

صلاح

لاعب شهير: حققت أمنية ابني وحصلت على قميص صلاح

خالد منتصر: عيادات التجميل تحولت لسوبر ماركت

خالد منتصر: عيادات التجميل تحولت لسوبر ماركت

وباء قاتل حصد أرواح 20 ألف عروس.. تفاصيل صادمة

وباء قاتل حصد أرواح 20 ألف عروس.. تفاصيل صادمة

"كاف" يهنئ ربيعة بعيد ميلاده

الرياضة

الخميس.. رامى ربيعة يعود إلى القاهرة
الخميس.. رامى ربيعة يعود إلى القاهرة
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

"إلى العظيم".. نجيب ساويرس يهنئ عادل إمام بعيد ميلاده

#

"كاف" يهنئ عميد لاعبي العالم بعيد ميلاده

#

"فيفا" يهنئ الأهلى بعيد ميلاده

#

"كاف" يهنئ "ميدو" بعيد ميلاده الـ 37

اجتماع

الاهلى

فيروس

كاف

الخطيب

هنأ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اللاعب الدولي رامي ربيعة بمناسبة عيد ميلاده الـ27.

وشارك حساب "كاف" على "تويتر" صورة لرامي ربيعة وعلق عليها، "عيد ميلاد سعيد للاعب الأهلي.. المدافع الدولي ربيعة.. فاز مع الشياطين الحمر بدوري أبطال أفريقيا مرتين وكأس السوبر مرتين، كما قاد منتخب بلاده للقب كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عام 2013 ".

ويحتفل مدافع الأهلى بعيد ميلاده الـ 27، حيث إنه من مواليد 20 مايو 1993.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "فيفا" يغرم الرجاء المغربى قبل مواجهة الزمالك
» دار الافتاء: هذه هي الصيغة الصحيحة لتكبيرات العيد
» مهاجم "أورلاندو" على رادار الزمالك
» مواجهات بين سفينة مسلحة وخفر السواحل الإيراني بمياه الخليج
» تشهر إسلامها.. بريطانية: "اللهم إنك عفو تحب العفو"
» "كاف" يهنئ ربيعة بعيد ميلاده
» السعودية تتحرى هلال شوال مساء الجمعة
» "حان دورك في البكاء".. تنتقم من حبيبها بطن بصل
» تحطم مقاتلة أمريكية.. ونجاة الطيار
» بسبب عمرو أديب.. فنانة شهيرة تشعل مواقع التواصل
» ملفات مهمة على طاولة اجتماع «الأولمبية»

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية