» بسبب عمرو أديب.. فنانة شهيرة تشعل مواقع التواصل

20 مايو 2020 - 10:42 ص

أثارت الفنانة لقاء الخميسي، جدلا واسعا، بعد نشرها فيديو جديدا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات "تيك توك".



وظهرت لقاء الخميسي من خلاله وهى تقلد الإعلامي عمرو أديب بجملة: "لا اجمد كدا متعيطش لسه اللي جاي جامد".



وحاز الفيديو على إعجاب الكثير وجاءت التعليقات كالآتي: قمر يا لقاء بنحبك جدا وبنحب تمثيلك لقاء الخميسي بنحب التيك توك عشانك

عسل ربنا يحميكي.



يُذكر أن لقاء الخميسي تشارك في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، والذي تجرى أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب، حيث تحاول كل منهن الاستحواذ على الفيلا والتخلص من باقي السكان، مما يفجر الكثير من المواقف الطريفة غير التقليدية.



"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان ويُشارك في البطولة مع نبيلة عبيد، ونادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرين.



@lekaaelkhamissi

##عمرو_اديب ##لسه_اللي_جاي_جامد????????



? الصوت الأصلي - g6177

