  • الأربعاء 20 مايو 2020
  • بتوقيت مصر11:49 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وفاة الحاجب المنصور.. خاض 50 معركة لم يهزم في واحدة

وفاة الحاجب المنصور.. خاض 50 معركة لم يهزم في واحدة

أسامة هيكل

وزير الإعلام: تفاجأنا من المواطنين بهذا الأمر عن كورونا

عادل أمام: استمع إلى أغاني أوكا وأورتيجا

مفيد فوزي يكشف مفاجأة عن العندليب وعادل إمام

صلاح

لاعب شهير: حققت أمنية ابني وحصلت على قميص صلاح

خالد منتصر: عيادات التجميل تحولت لسوبر ماركت

خالد منتصر: عيادات التجميل تحولت لسوبر ماركت

وباء قاتل حصد أرواح 20 ألف عروس.. تفاصيل صادمة

وباء قاتل حصد أرواح 20 ألف عروس.. تفاصيل صادمة

في ليلة القدر .. عائض القرني يجدد البيعة لـ "بن سلمان"

في ليلة القدر .. عائض القرني يجدد البيعة لـ "بن سلمان"

هزت دولة عربية.. أب مع زوجته الثانية يقتلان أطفاله الثلاثة

هزت دولة عربية.. أب مع زوجته الثانية يقتلان أطفاله الثلاثة

أرشيفية

الأرصاد تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة

الاهلى والزمالك

خبير لوائح يفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن نادى القرن

بالفيديو..

بسبب عمرو أديب.. فنانة شهيرة تشعل مواقع التواصل

الصفحة الأخيرة

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

فنانة شهيرة تشعل مواقع التواصل بـ"إسدال الصلاة"

#

"خليك في بيتك" فنانة شهيرة تثير الجدل على مواقع التواصل

#

على السرير..جلسة تصوير لـ فنانة شهيرة تشعل مواقع التواصل

#

كيم كاردشيان تشعل مواقع التواصل بسبب "ضيق فستانها"

عمرو أديب

لقاء الخميسي

تيك توك

أثارت الفنانة لقاء الخميسي، جدلا واسعا، بعد نشرها فيديو جديدا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات "تيك توك".

وظهرت لقاء الخميسي من خلاله وهى تقلد الإعلامي عمرو أديب بجملة: "لا اجمد كدا متعيطش لسه اللي جاي جامد".

وحاز الفيديو على إعجاب الكثير وجاءت التعليقات كالآتي: قمر يا لقاء بنحبك جدا وبنحب تمثيلك لقاء الخميسي بنحب التيك توك عشانك  
عسل ربنا يحميكي.

يُذكر أن لقاء الخميسي تشارك في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، والذي تجرى أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب، حيث تحاول كل منهن الاستحواذ على الفيلا والتخلص من باقي السكان، مما يفجر الكثير من المواقف الطريفة غير التقليدية.

"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان ويُشارك في البطولة مع نبيلة عبيد، ونادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرين.

@lekaaelkhamissi
##عمرو_اديب ##لسه_اللي_جاي_جامد????????

? الصوت الأصلي - g6177

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بسبب عمرو أديب.. فنانة شهيرة تشعل مواقع التواصل
» ملفات مهمة على طاولة اجتماع «الأولمبية»
» بنفس الفستان.. ياسمين صبري تتزوج مرتين وتثير الجدل
» تعرف على نهاية سناء بونس المأساوية ووفاتها بهذا المرض
» 3 رحلات استثنائية لمصر تقل 440 من العالقين تصل مطار مرسى علم
» تعليق مفاجيء من إبراهيم سعيد على حلقة سيد عبد الحفيظ مع رامز جلال
» الهلال السعودي يقترب من نجم نجوم الأهلي
» طارق علام ينشر فيديو محرجًا لفنان شهير قبل النجومية: أنا غبي
» تعليق غير متوقع من أسطورة الأهلي على ظهور سيد عبد الحفيظ مع رامز جلال
» قصة الرجل الغريب الذي أخبر الشعراوي بموعد ليلة القدر في الحرم ثم اختفى
» بعد "سميح" .. إصابة شخص جديد من عائلة ساويرس بفيروس كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية