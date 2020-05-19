» الحزن والتدخين خطر على قلب المرأة

19 مايو 2020 - 10:10 م

قال جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن وجود البنات والسيدات على الكافيهات وتناولهم للشيشية أصبحت ظاهرة صحية واجتماعية منتشرة في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن التدخين خطر على قلب المرأة.



وأضاف "شعبان"، خلال برنامجه "ربي زدني علما"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن قلب المرأة رقيق بالمشاعر، لذلك نجد أن السيدات أكثر عرضة لما يعرف بمتلازمة القلوب المنكسرة، موضحًا أن رقة قلب المرأة يجعلها معرضة أكثر إلى الانكسار.

