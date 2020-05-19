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سر غياب محمد رمضان عن عقد قران شقيقته

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محمد رمضان
محمد رمضان
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إيمان هاني

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إيمان رمضان

احتفلت إيمان رمضان، شقيقة الفنان محمد رمضان، بعقد قرانها مساء أمس الاثنين، على المهندس حسام حامد، في حفل عائلي التزاما بالإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا .

 وكشفت "إيمان"، في تصريحات صحفية نقتلها بعض المواقع الالكترونية اليوم ، عن سر غياب شقيقها الفنان محمد رمضان عن الحفل ،قائلة :" تغيب أخي عن الحفل لانشغاله، مشيرة إلي أن عقد القران تم في منزل والد زوجها بالسادس من أكتوبر، قبل أذان المغرب، بحضور أخيها الأكبر، وأسرة العروسين، وعدد محدود من الأصدقاء المقربين.

 وأضافت العروس، أن جميع الحضور تناولوا الإفطار سويا، ثم توجهها إلى منازلهم، قبل موعد انتهاء حظر التجوال.

و أوضحت أنه سيعقد عقب عيد الفطر المبارك، معقبة "ممكن بعده بأسبوع أو 10 أيام، بس غالبا هيبقى أول أحد بعد العيد"، لافتة إلى أنها ستطل بفستان من توقيع مصمم الأزياء أحمد فايز.

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