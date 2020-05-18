"الإفتاء" تكشف حكم صوم مصابي "كورونا"

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كشف الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم صوم مصابي فيروس كوونا المستجد.

وقال خلال حواره ببرنامج "فتاوى"، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، إن مصابي فيروس كورونا محل نظر الله، مثلما هو الحال بالنسبة لأي مريض.

وذكر : "هذا الأمر اختيار واختبار من الله ولا يعني أن الله وضعه في محل كره، والمريض محل رضا الله ومكانه محل لإجابة الدعاء".

وتابع، أن مرضى كورونا وأصحاب الأمراض والأعذار يوفون أجورهم بغير حساب، مردفًا: "نسألهم الدعاء، وندعو لهم بتمام العافية".

وحول جواز صيامهم من عدمه، قال أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه عليهم اتباع نصيحة الطبيب، الذي سيخصص لهم برنامجا غذائيًا: "لو قال افطر فلا يصم، والعكس صحيح، فالأمر مرهون بوصية الأطباء".

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