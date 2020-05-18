إعلامي سعودي يسخر من مرتضى منصور..ماذا قال؟

18 مايو 2020 - 04:52 م

سخر الإعلامي السعودي خالد الشعلان، من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

جاء ذلك خلال سخريته رفقة الإعلامي مبارك الشهري، من التصريحات التي خرجت من فهد المفيريج الذي تولى منصبا إداريا في ناشئي نادي النصر السعودي.

وكان "المفيريج"، قال إنه بعد مجيء سامي الجابر نجم الهلال ومشاركته مع منتخب السعودية، ساهم مع الأخضر في التتويج بالبطولات الآسيوية، بعد غياب، رغم وجود ماجد عبد الله أسطورة النصر في تلك الفترة.

وسخر الإعلامي مبارك الشهري من تصريحات فهد المفيريج قائلا: "واحنا مضحوك علينا عام 84 و 88، على أنها بطولة آسيا، وطلعت السوبر السعودي المصري، ماجد حينها كان حسن شحاته بس متنكر أبو عبد الله".

ورد الإعلامي خالد الشعلان ساخرا: "الإداري فهد الدهمش هو المستشار مرتضى منصور".

وتابع: "نوجه الشكر لفهد المفيريج على إيضاح الحقيقة الغائبة التي صدمتنا".



