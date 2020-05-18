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السياحة تبحث عن حلول لأزمات القطاع

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وزير السياحة
وزير السياحة
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متابعات- أمينة عبد العال

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السياحة

خالد العناني

الغرف السياحية

التقي اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس غرفة الشركات السياحية، والمستشار القانوني للوزارة؛ وذلك لمناقشة مشروع قانون صندوق دعم العاملين بالقطاع حال حدوث أزمات سياحية.

وخلال الاجتماع الذي تم نشره وقائعه علي الصفحة الرسمية للوزارة، تمت مناقشة الموارد والمصادر المقترحة لتمويل الصندوق لتوفير الدعم المادي للعاملين و سبل الصرف و ذلك لمجابهة اي أزمة يمر بها القطاع.

وقد حرصت الوزارة والاتحاد ومختلف الغرف السياحية على مناقشة استحداث هذا الصندوق  خلال الأسابيع الماضية حيث كشف تكرار الأزمات السياحية على مدار السنوات عن عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة وحقيقية لإجمالي العاملين بمختلف فئات العمل بالقطاع السياحي،  ما يحول دون المحافظة علي حقوق الكثير منهم وتقديم الدعم المادي لمستحقيه والوقوف بجانبهم في وقت الأزمات السياحية في ظل تعثر بعض المستثمرين وأصحاب المنشآت والشركات عن الالتزام بسداد مستحقات العاملين، وخاصة ان معظم العاملين بالقطاع السياحي والفندقي لا يكون لهم اي موارد مالية ثابتة خلال الأزمات السياحية مما يؤدي في اغلب الأحيان إلى توقف دخولهم وترك الكثير منهم العمل بالمجال السياحي مما يؤدي إلى فقد سوق العمل السياحي المصري العمالة المدربة وصعوبة توفير البديل الكفء عند استئناف الحركة السياحية.


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