» تسيير 4 رحلات جوية استثنائية لإعادة المصريين العالقين بالسعودية

18 مايو 2020 - 11:46 ص

تنطلق اليوم 4 رحلات جوية استثنائية جديدة سيرتها وزارة الطيران المدني، ضمن جسرها الجوي إلى كل من جدة والرياض لإعادة المصريين العالقين هناك، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة المصريين العالقين من الخارج.









وكشفت مصادر مطلعة بالوزارة حسب "الوطن"، إن شركة مصر للطيران ستسير وحدها رحلتين ، إلى كل من جدة والرياض، فيما استقبل مطار مرسى علم الدولي في السادسة و40 دقيقه من صباح اليوم، الرحلة رقم "ms982"، والقادمة من العاصمة الأمريكية واشنطن.





وتسير شركة "اير كايرو" رحلتين إلى مطاري الرياض وجدة بالمملكة العربية السعودية، لإعادة المصريين العالقين هناك، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، على أن يتم حجز العائدين بأماكن العزل لمدة 14 يومًا وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.



