الوزراء: دول آخر حاجة ممكن نفكر نرجعها للعمل

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الوزراء

إكسترا نيوز

خالد أبو بكر

كورونا

نادر سعد

حسم المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، مصير الموظفين الذين حصلوا على إجازة بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، مثل المرأة التي ترعى أطفالا، وكبار السن، قائلا :" لن يكون هناك تسرع في عودتهم".

وعن مصير السيدات بشأن عودتهن للعمل من عدمه قال "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز": "دول آخر حاجة ممكن نفكر نرجعهم للعمل، سلامتهم وصحتهم أهم عندنا".

وأوضح أن الإجراءات التي ستتخذ ما بعد عيد الفطر أكثر أهمية من الإجراءات المطبقة فترة العيد، حيث إنها تمثل بداية مرحلة التعايش مع الكورونا.

وتابع: "فيروس كورونا مستمر معنا وعلينا التعايش معه حتى يتم التوصل إلى مصل له، وأن الدولة اتبعت إجراءات تهدف من خلالها الحفاظ على صحة المصريين خلال إجازة عيد الفطر المبارك".

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