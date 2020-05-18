"أول الغيث قطرة".. الأوقاف تزف خبرا سارا للمواطنين

18 مايو 2020 - 10:03 ص

أكد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف،أنه تقرر بأن تكون صلاة العيد هذا العام من مسجد السيدة نفيسة،معلقا: "هذه بشرى سارة للشعب المصري كله بأن المساجد تعود للعمل، معقبا: "أول الغيث قطرة".



وأضاف"طايع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، بأن صلاة العيد ستكون بعدد محدود من المصلين، وستنقل عبر التليفزيون المصري، وكل المساجد ستكبر تكبيرات العيد، بدون جمهور.



وتابع: "إن شاء الأعياد القادمة ستكون زالت الغمة، ومن يصلي في بيته ويلتزم بالتعليمات الوقائية سيؤجر".

