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فنانة شهيرة: هالة سرحان ظلت تتحرش بي لمدة 3 أيام

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هالة سرحان

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة آثار الحكيم التي شاركت في العديد من الأفلام والمسلسلات الناجحة.

وكانت لآثار أزمة كبرى للفنانة آثار الحكيم مع الإعلامية هالة سرحان ، حيث اتهمتها بالهجوم عليها في 4 حلقات متتالية في برنامجها الذي كان يذاع على قناة المحور .

وقالت "آثار: هالة سرحان ظلت تتحرش بي عدة حلقات متتالية ولم تتوقف إلا بعدما اتصلت برجل الأعمال حسن راتب الذي طلب منها أن تتوقف.

وأضافت: هالة تهاجمني لكي تحصل لنفسها على برنامج في قناة أخرى .

وألمحت إلى أن هالة كانت تهاجمها بسبب انتقادها لبرنامج مقالب "رامز قرش البحر" من تقديم رامز جلال ، و الذي رفعت آثار قضية ضده ، وضد رامز جلال.

وتابعت: هالة سرحان ظلت تتحرش بي 3 أيام متتالية ، واغتابتني ، وما قصدته هو التحرش النفسي وليس الجنسي.

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