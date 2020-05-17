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وزير التعليم يكشف عن موعد بدء العام الدراسي الجديد

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وزير التعليم يكشف عن موعد بدء العام الدراسي الجديد

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وزير التعليم يحسم الجدل بشأن موعد امتحانات الثانوية العامة

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه منذ عام 2017 وحتى الآن لم يحدث أي تسريب لامتحانات الثانوية العامة بفضل التأمين الجيد.
وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، أن بدء العام الدراسي القادم سيتم تأخيره عن المواعيد التقليدية لكون هناك دور ثاني للطلاب الموجودين في الحجر الصحي او من يعاني من اي ظرف طارئ، إلى جانب فترة التنسيق للجامعات.
وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم التنسيق مع الجامعات حول بدء العام الدراسي الجديد، معقبًا: "هما كمان متأخرين في امتحانات هذا العام، وسوف يؤثر ذلك على موعد بدء العام الدراسي الجديد".

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