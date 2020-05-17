» 10%.. خفض رواتب العاملين بـ"مصر للطيران"

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محمد فضل- متابعات

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مصر للطيران

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أعلن الطيار محمد رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لـ مصر للطيران، عن خفض نسبة 10% من المرتبات للوظائف القيادية العليا بالشركة من بينهم رؤساء مجالس إدارات الشركات ونوابهم ورؤساء القطاعات  والركب الطائر ومهندسي الصيانة وغيرها من الوظائف التي سيطبق عليها هذا القرار ، كما أنه سيتم سياسة تطبيق تخفيض كافة المصروفات سواء التشغيلية او الادارية بكافة قطاعات الشركة ، علي أن يتم تنفيذ القرار اعتبارًا من الشهر الجاري وسيتم اعادة النظر في القرارت تبعًا لتحسن ظروف التشغيل وعبور هذة المحنة .

وقال محمد رشدي، في رسالة للعاملين بالشركة، اليوم الأحد، إن مصر للطيران مرت منذ انشائها بالعديد من الأزمات والظروف الصعبة الخارجة عن إرادة الجميع والتي كادت أن تعصف بمستقبل الشركة وتاريخها، ولكن لم يكن تأثيرهم علي وضع الشركة مثل الأزمة التي يعيشها العالم حاليا وهي جائحة فيروس كورونا .

وأضاف رئيس شركة مصر للطيران، أن صناعة النقل الجوي حول العالم بصفة عامة وشركات الطيران ومقدمي الخدمة الجوية بصفة خاصة تعرض لحجم خسائر هائلة لم يستطع الكثير من تلك الشركات والكيانات الصمود أمام تداعيات هذه الجائحة، والتي خيمت بظلالها علي الاقتصاد العالمي وأثرت علي صناعة الطيران المدني بشكل غير مسبوق حتي أن عدد من هذه الشركات أشهرت إفلاسها والبعض الأخر اضطر إلي تخفيض أعداد العمالة وتسريح الكثير منها أو تقليص حجم الرواتب بنسب كبيرة وغيرها من التدابير التي اتخذتها كل شركة لمواجهة هذه الأزمة .

وأوضح رئيس الشركة، أن مصر للطيران قامت خلال الفترة الماضية بدراسة كافة السبل التي تمكنها من الصمود أمام هذه الجائحة لأطول وقت ممكن ، وسعينا في جميع الاتجاهات واتخذنا عدة قرارات هامة مع الشركات المصنعة للطائرات وشركائنا في الصناعة داخل قطاع الطيران المدني وخارجه وحرصنا في جميع خطواتنا علي عدم اتخاذ أي قرارات تمس العاملين وحقوقهم المادية من منطلق البعد الاجتماعي ومراعاة للظروف المعيشية وتقديرا لهم فهم عماد الشركة التي لا يمكن الاستغناء عنهم.

وتابع: الوضع أصبح صعب خاصة أنه لايوجد موعد محدد لتجاوز العالم هذه الأزمة واكتشاف علاج لهذا المرض وبالتالي تهديد مستقبل صناعتنا الحساسة الأمر الذي دفع الحكومة المصرية تقديرا لدورها الوطني لمنح الشركة القابضة لمصرللطيران قرض استثنائي مساند بقيمة 2 مليار جنيه لحين تحقيق الشركة معدلات تشغيل تصل إلي 80% من تشغيل عام 2019 .


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