نهر دم في إسرائيل.. ما علاقته بــ «الطاعون في مصر»؟

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اكتسى نهر في إسرائيل باللون الأحمر مع تدفق الدم إليه، في ما وصفه أحد الشهود بأنه يشبه "الطاعون"، الموصوف في "الكتاب المقدس".

وتُظهر اللقطات المخيفة التي التقطتها قناة "كان" الإسرائيلية، المياه في نهر "نحال ألكسندر"، وقد تدفقت إليها الدماء واكتست باللون الأحمر الغامق.

وفي مقطع آخر، يُظهر النهر وقد اصطبغ باللون الأحمر الفاتح كما لو كان من فيلم مروع. وقال المصور المحلي أمبرتو: "يبدو وكأنه طاعون الدم في مصر".

وفي "الكتاب المقدس"، أصاب الطاعون الأول في مصر في "سفر الخروج" نهر النيل، وتحولت مياهه إلى دم.

وتقوم المسالخ في منطقتي طولكرم وشكيم بإلقاء الدم والنفايات الأخرى في مجرى "سكيم". 

وطغت الأمطار الغزيرة في المنطقة على محطة التطهير، ما أدى إلى أن المياه المتسخة لم يتم تنظيفها كما تفعل عادة قبل الوصول إلى نهر ألكسندر.

وكان هناك أيضًا طلب كبير على الدجاج في الشهر الماضي للمنطقة بمناسبة عيد الفصح لليهود وشهر رمضان للمسلمين.

وأفاد تقرير قناة "كان" أن نهر الدم أثار قلق السكان المحليين، حيث يعد أحد مجاري المياه العذبة القليلة في إسرائيل. 

وتعد السلطة المدنية للجيش هي المسؤولة في المقام الأول عن السلامة البيئية في المنطقة. لكن ألون هايمان، عضو مجلس حيفر فالي، قال: "بسبب القيود المتعلقة بالكورونا، تم تقليص قدراتهم على التنفيذ".

وهذه ليست المرة الأولى التي تُرى فيها الأنهار في جميع أنحاء العالم تتحول إلى لون أحمر.

في الشهر الماضي، شوهد نهر روسي يتحول إلى لون أحمر غامض، ما أصاب المسؤولين بالحيرة. وقال متحدث باسم وزارة البيئة الإقليمية، إن شركة محلية قامت "بانبعاثات كبيرة ومفاجئة من مادة حمراء غير معروفة".


وأضاف: "دخلت المياه العادمة إلى النهر من خلال أنابيب الصرف". واستدعي رئيس الشركة إلى وزارة البيئة لتقييم الحادث.

كما شوهد خور في كندا ملوّنًا بلون أحمر دموي مخيف في أبريل في مشهد مباشرة من فيلم رعب. 

وفي عام 2018، تحول نهر روسي إلى اللون الأحمر قبل خسوف القمر الفائق النادر. وفي نفس العام، تحولت بحيرة بشكل غامض إلى دم أحمر.

شاهد من هنا.. 

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