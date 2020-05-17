زلزال يضرب العراق والحكومة تحذر المواطنين

17 مايو 2020 - 10:55 ص

ضربت هزة أرضية محافظة السليمانية في إقليم كردستان بالعراق في الساعات الأولى من صباح اليوم وتحديدا في الساعة 3 فجرا وبلغت قوته 3.7 درجة علي مقياس ريختر.

وأشارت وزارة النقل العراقية في بيان لها إلي أن المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي رصدت حدوث الهزة الأرضية، لافتة إلي أن الهزة الأرضية تبعد 4.5 كيلو متر شمال غرب ناحية بازيان من محافظة السليمانية و تم الشعور بها من قبل المواطنين بالمنطقة، حسبما نشرت " روسيا اليوم".

وحذرت الوزارة المواطنين قائلة :"يجب أن يتخذ المواطنون الحيطة والحذر والابتعاد عن الأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية و الصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".