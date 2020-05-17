في بث مباشر.. إعلان تعافي آخر مريض بكورونا في هذه الدولة

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بث مباشر

كورونا

كمبوديا

تعافى

آخر حالة

أذاع التلفزيون الرسمي أمس السبت في كمبوديا لقطات مباشرة لامرأة تبلغ  36 عاما ، وهي تغادر المستشفى في العاصمة بنوم.

وتقول كمبوديا إن الأطباء عالجوا الحالة الأخيرة المصابة بفيروس كورونا في المستشفيات، ولم تسجل البلاد إصابات جديدة.

وبالرغم من حالة التفاؤل في البلاد، إلا أن مسئولين  في الصحة حذروا من أنهم لن يخففوا القيود القائمة.

وقال وزير الصحة مام بونهينج إن الفحوص التي تجرى عند كل نقاط البلد الحدودية مستمرة.

وبحسب الأرقام التي  جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، سجلت كمبوديا 122 حالة إصابة مؤكدة بكورونا ولم يشهد البلد وقوع أي وفيات جراء الوباء.



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