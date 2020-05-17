الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

17 مايو 2020 - 08:54 ص

يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد 17 مايو حالة من الاستقرار حيث سجل 15.73 جنيه.

وسجل الدولار في البنك المركزي 15.69 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.81 جنيه، وسجل في بنك مصر 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه .

كما سجل في بنك عودة 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه، وسجل في بنك الإسكندرية 15.69 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.79 جنيه.