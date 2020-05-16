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وزير الدفاع يتفقد عناصر قوات المظلات

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قوات المظلات
قوات المظلات
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القوات المسلحة

مجلس الوزراء

قوات المظلات

قال بيان صادر عن مجلس الوزراء، إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، شهد إجراءات عناصر قوات المظلات، في إطار المتابعة الدورية لمستوى الاستعداد والتدريب القتالي لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة بحضور الفريق حمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

بدأت الإجراءات بكلمة قائد قوات المظلات أشار فيها إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لقوات المظلات لتؤدى مهامها بكفاءة واقتدار، كما استعرض أبرز الأنشطة والإلتزامات التي يتم تنفيذها، وما شهدته قوات المظلات خلال الآونة الأخيرة من تطوير وتحديث فى المنظومات الإدارية والفنية من أجل الارتقاء بالفرد المقاتل.

واستمع الفريق أول محمد زكي للتوجيه الطبوغرافى والتكتيكي للقوات المصطفة والإجراءات المنفذة أثناء رفع درجات الإستعداد القتالى للقوات، ونقل القائد العام لرجال المظلات تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لما يبذلونه من جهد وعرق من أجل رفعة الوطن وحماية ترابه المقدس.

وأكد الفريق أول محمد زكي أن مقاتلي قوات المظلات هم أحد أركان القدرة العسكرية التي ترتكز عليها القوات المسلحة لتأمين الدولة المصرية ضد كافة التهديدات، وأن رجال القوات المسلحة بإرادتهم القوية وعزيمتهم التي لا تلين ماضون في آداء المهام المقدسة المكلفين بها لحماية وصون مقدساته.

وقام الفريق أول محمد زكي بالمرور على القوات المصطفة للاطمئنان على مدى جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات، كذلك المرور على إحدى المنشآت الإدارية التي تم تطويرها وتجهيزها لإستقبال العناصر المشاركة بالأنشطة التدريبية من الدول الصديقة والشقيقة داخل قوات المظلات.

كما شاهد القائد العام عدداً من الأنشطة الجوية لمقاتلي المظلات باستخدام معدة الدلتا، إضافة إلى تفقد عامود الهواء الجديد الذي يستخدم فى تدريب القوات وصقل مهاراتهم على أعمال القفز الحر والسباحة الجوية، فضلاً عن أنه يوفر عمل محاكاة واقعية لعملية القفز اثناء تنفيذ المهام وتأهيل القافزين المتدربين لمواجهة كافة الظروف الطارئة التي يمكن أن تواجههم أثناء القفز.


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