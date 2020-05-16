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عضوية شرفية من الزمالك لـ "طبيب الغلابة"

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تسلم الدكتور محمد مشالى المعروف بـ "طبيب الغلابة " كارنيه العضوية الشرفية لنادى الزمالك مدى الحياة، والتى أعلن المسشتشار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء منحها له تقديرًا للمجهودات التى يبذلها فى خدمة الشعب المصرى فى مجال عمله.

ودعا مسؤولو الزمالك الدكتور مشالى لزيارة مقر النادى فى أى وقت بعد نهاية فترة غلق الأندية، حيث يتوقف النشاط الرياضى فى الوقت الحالى لتجنب انتشار فيروس كورونا، وجاءت الدعوة على هامش تسليم دكتور الغلابة بطاقة العضوية الشرفية للدكتور مشالى بناءً على تعليمات مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، الذى قرر منحه العضوية الشرفية للنادى مدى الحياة.

وتقدم طبيب الغلابة بالشكر لمسؤولى الزمالك بعد تسلمه بطاقة العضوية الشرفية بالنادى مؤخرًا، حيث يستمر النادى فى إغلاق مقره بميت عقبة، أمام رواده لعبور تلك المرحلة الخاصة بتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد، ولكن حرصت الإدارة البيضاء على تسليم بطاقة العضوية الشرفية للدكتور مشالى فى الوقت الحالى.


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