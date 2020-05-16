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محافظ شمال سيناء:

إحنا المحافظة الوحيدة اللي مفيهاش كورونا

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اللواء محمد عبد الفضيل شوشة
اللواء محمد عبد الفضيل شوشة
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شمال سيناء

كورونا

الفضائية المصرية

محمد شوشة

أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، المحافظة لم يظهر بها سوى حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا كانت قادمة من الخارج، وباقي الحالات المشتبه كانت سلبية، معقبًا: "إحنا المحافظة الوحيدة اللي نظيفة من كورونا".

ونوه شوشة، بأنه منذ أسبوعين اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشكل مستمر مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبعض الوزراء المعنيين بالتنمية للتأكيد على تنمية سيناء.

وأضاف "شوشة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر الفضائية المصرية، اليوم السبت، قائلا :"كنا نواجه مشكلة أسياسية في شمال سيناء فيما يتعلق بالكهرباء، حيث كان يوجد خط إمداد واحد للكهرباء، وعندما كان يتأثر نتيجة الأعمال الإرهابية كان ذلك يسبب مشكلة للسكان والمصانع الموجودة بشمال سيناء.

وأشارإلى أن اجتماع الرئيس السيسي، مع وزير الكهرباء كان يهدف لإيجاد أكثر من مصدر للكهرباء بحيث لو تعطل مصدر يكون هناك مصادر بديلة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 173 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2799 حالة.

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