» تحرك عاجل من الشباب والرياضة لحسم مصير الدورى

16 مايو 2020 - 10:54 ص





تشكل وزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع وزارة الصحة، لجنة طبية لحسم مصير عودة مسابقة الدوري والنشاط الرياضي.

وتحدد اللجنة مصير النشاط في ظل الأزمة التي يعيشها العالم كله نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.