» تحرك عاجل من الشباب والرياضة لحسم مصير الدورى

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الغاء دورى


تشكل وزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع وزارة الصحة، لجنة طبية لحسم مصير عودة مسابقة الدوري والنشاط الرياضي.
وتحدد اللجنة مصير النشاط في ظل الأزمة التي يعيشها العالم كله نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.
ومن المقرر أن يجتمع وزير الرياضة ووزيرة الصحة، غدا الأحد لمناقشة جميع الصعوبات والتحديات خلال الفترة المقبلة.

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