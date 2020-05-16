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أديب: زرت أماكن الإرهابيين و كان هيغمى عليا

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الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
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إيمان هاني

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الإرهاب

سيناء

ام بى سى مصر

اديب

ثمن الإعلامي عمرو أديب، جهود القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب ، قائلا: "قولولي دولة في العالم بتلاقي كمية الأسلحة دي لما بتعمل هجمة على وكر إرهابي".

 وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،قائلا: "اللي بيعمل الكلام ده عايز إيه ،فاكر أنه هيستقل بسيناء، لو قعد 100 سنة مش هيقدر، ولا هيقدر يوقع الحكومة اللي في القاهرة".

وتابع :"أنا زرت الأماكن التي يختبئ بها الإرهابيون و وشميت ريحة البارود كان هيغمى عليا".

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