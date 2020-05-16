أديب: زرت أماكن الإرهابيين و كان هيغمى عليا

16 مايو 2020 - 09:41 ص

ثمن الإعلامي عمرو أديب، جهود القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب ، قائلا: "قولولي دولة في العالم بتلاقي كمية الأسلحة دي لما بتعمل هجمة على وكر إرهابي".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،قائلا: "اللي بيعمل الكلام ده عايز إيه ،فاكر أنه هيستقل بسيناء، لو قعد 100 سنة مش هيقدر، ولا هيقدر يوقع الحكومة اللي في القاهرة".



وتابع :"أنا زرت الأماكن التي يختبئ بها الإرهابيون و وشميت ريحة البارود كان هيغمى عليا".

