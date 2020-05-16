» من داخل الجيم.. منة عرفة تثير ضجة بفيديو جديد

أثارت الفنانة الشابة منة عرفة، جدلاً واسعًا، بعد نشرها فيديو جديد لها على حسابها الرسمي على موقع " تويتر " من داخل الجيم أثناء التدريب رغم قرار الغلق .

وعلقت على الفيديو قائلة : مفيش برافوا

وو قعت الفنانة الشابة منة عرفة ضحية لـ «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، فى حلقة مساء الاثنين السابق و التي أحدثت ضجة كبيرة برنامج رامز مجنون رسمي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.