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من داخل الجيم.. منة عرفة تثير ضجة بفيديو جديد

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منة عرفة
منة عرفة
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علا خطاب

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فيديو

منة عرفة

الجيم

أثارت الفنانة الشابة منة عرفة، جدلاً واسعًا، بعد نشرها فيديو جديد لها على حسابها الرسمي على موقع " تويتر " من داخل الجيم أثناء التدريب رغم قرار الغلق .

وعلقت على الفيديو قائلة : مفيش برافوا

وو قعت الفنانة الشابة منة عرفة ضحية لـ «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»،  فى حلقة مساء  الاثنين السابق و التي أحدثت ضجة كبيرة برنامج رامز مجنون رسمي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.


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