تفاصيل الاعتداء على "وردة" باليونان

16 مايو 2020 - 09:30 ص

تعرض عمرو وردة لاعب فريق لاريسا اليوناني السابق، لاعتداء من قبل مجهولين، أثناء سيره على كوبري بينيوس باليونان رفقة أحد أصدقائه.

وذكر موقع "سبورت تايم" اليوناني، أن اللاعب تعرض لاعتداء من قبل مجموعة مجهولة أثناء سيره على كوبري بينيوس باليونان، رفقة أحد أصدقائه الذي يعمل في نادي لاريسا.

وأصيب اللاعب ببعض الكدمات بسيطة، بينما تعرض صديقه لإصابة في عينه، وحرر وردة محضرا في الشرطة ضد مجهول، بعد تلك الواقعة

يذكر أن نادي لاريسا اليوناني أعلن مؤخرا رحيل عمرو وردة عن صفوفه لأسباب تأديبية.