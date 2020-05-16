» كورونا.. 21 وفاة و5730 إصابة في دول الخليج

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أعلنت دول الخليج الست، الجمعة، تسجيل 21 وفاة و5 آلاف و730 إصابة بكورونا، وفق إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى أرقام رسمية.
ففي السعودية، أفادت وزارة الصحة بتسجيل 9 وفيات وألفين و307 إصابات، إضافة إلى تعافي ألفين و818 مريضا.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 49 ألفا و176، منها 292 وفاة، و21 ألفا و869 حالة تعافٍ.
وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8 وفيات، و855 إصابة، وتعافي 198.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 12 ألفا و860، منها 96 وفاة، و3 آلاف و640 حالة تعاف.
وفي الإمارات، قالت وزارة الصحة إنها سجلت وفاتين و747 إصابة، إضافة إلى شفاء 398 مريضا.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 21 ألفا و813، بينها 210 وفيات، و7 آلاف و328 حالة تعافٍ.
وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل وفاة و284 إصابة.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 4 آلاف و626، بينها 20 وفاة، و1350 حالة شفاء.
وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل ألف و153 إصابة، و190 حالة تعاف.
وأوضحت الوزارة، في بيان عبر "تويتر"، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 29 ألفا و425، بينها 14 وفاة، و3 آلاف و546 حالة تعافٍ.
وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة و384 إصابة بكورونا، و288 حالة تعاف من الفيروس.
وأوضحت الوزارة، في بيان عبر "تويتر"، أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 6 آلاف و583، بينها 11 وفاة، وألفان و640 حالة شفاء.
وحتى مساء الجمعة، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و609 آلاف بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 307 آلاف، وتعافى أكثر من مليون و742 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر". -

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