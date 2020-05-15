» عميد معهد القلب السابق يكشف أعراض الأمراض الخلقية

15 مايو 2020 - 10:40 م

قال الدكتور جمال شعبان مدير معهد القلب السابق، إن أعراض الأمراض الخلقية، هي النهجان وتظهر عند الرضاعة، ثم تكبر شيئا فشيئا عند الكبر.



وأضاف الدكتور جمال شعبان ، خلال برنامج ««ربي زدني علما» المذاع على قناة« صدى البلد»، إن قلة المجهود وتأخر النمو، تعدان من أعراض الأمراض الخلقية.

