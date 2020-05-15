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عميد معهد القلب السابق يكشف أعراض الأمراض الخلقية

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المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور جمال شعبان مدير معهد القلب السابق، إن أعراض الأمراض الخلقية، هي النهجان وتظهر عند الرضاعة، ثم تكبر شيئا فشيئا عند الكبر. 
وأضاف الدكتور جمال شعبان ، خلال برنامج ««ربي زدني علما» المذاع على قناة« صدى البلد»، إن قلة المجهود وتأخر النمو، تعدان من أعراض الأمراض الخلقية.
وأشار الدكتور جمال شعبان، إن بعض الأمراض الخلقية لاتحتاج إلى كشف بل تبدو واضحة على ملامح الطفل، إلا إن هناك أمراضا أخري لاتظهر إلا بالكشف.
 

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