ارتفاع سعر الذهب 5 جنيهات اليوم الجمعة

15 مايو 2020 - 09:27 م

استمرت أسعار الذهب في الارتفاع في السوق المحلية اليوم الجمعة، حيث زاد سعر الجرام 5 جنيهات.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا نحو 755 جنيها.



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 647 جنيها.



وسجل عيار 24 نحو 863 جنيها.



أما الجنيه الذهب فبلغ 6040 جنيها.

