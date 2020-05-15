المفتي يوضح كيفية صلاة العيد في المنزل

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المنزل

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إنه في حال عدم وجود صلاة للعيد بسبب جائحة فيروس كورونا، فمن الممكن أن يتم التكبير داخل المنازل داخل الأسرة الواحدة.

وأوضح  علام  خلال لقائه على قناة صدى البلد، أن الاختلاف بين العلماء في مسائل الخلاف رحمة للأمة ويعطي مرونة وتصب في مسألة التكامل البنائي للمجتمع.

ولفت المفتي إنه يجب على المسلمون أن يكبروا كما كان يكبر المصلون في المساجد.

وأشار  إلى أن البعض قال لايجوز زكاة الفطر إلا طعاما وفي كل بيئة مايناسبها من الأقوال فهناك بيئات يجوز فيها الطعام وهناك من يحتاج إلى المال.


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