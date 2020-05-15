  • الجمعة 15 مايو 2020
  • بتوقيت مصر05:52 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
حاكم عربي يجمع شمل طفل بأمه

بعد أن فرقت بينهما «كورونا».. حاكم عربي يجمع شمل طفل بأمه

ارشيفية

عالم أحياء يحذر من انتقال "كورونا" عبر النقود

بيان القوات المسلحة

المتحدث العسكري يعلن تصفية 13 إرهابيًا بشمال سيناء

الازهر

الأزهر: الاحتلال الصهيوني الغاشم حتمًا إلى زوال وستبقى القدس في قلوبنا

أرشيفية

«الصحة العالمية»: صعوبة الكلام علامة على الإصابة بكورونا

وزير القوى العاملة

"القوى العاملة" تزف خبرًا سارًا للعالقين بالكويت

رجل اعمال عاريا مع رئيس البرازيل

فضائح كورونا.. رجل أعمال يظهر عاريًا في اجتماع مع رئيس البرازيل

زلزال

زلزال قوي يهز ولايتين بأمريكا

عنف أسري

طلبت منه الطلاق فقطع أنفها بسكين المطبخ

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

شيخ الأزهر محذرًا: قوة الشر في العالم أساسُها الكبر والاستعلاء

خبير:

لا جنس ولا تقبيل لمدة 30 يومًا للمتعافين من كورونا

الصفحة الأخيرة

لا جنس ولا تقبيل لمدة 30 يومًا للمتعافين من كورونا
لا جنس ولا تقبيل لمدة 30 يومًا للمتعافين من كورونا
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

كورونا.. جونسون يعلن خطة تخفيف قيود "كورونا"

#

لا دليل على أن المتعافين من كورونا غير معرضين لإصابة ثانية

#

ساويرس مستهزئا بكورونا: غير معقول أن يمنعنا من العمل

#

تقبيل "سروال الخميني" بمستشفيات إيران للشفاء من كورونا

نصح خبير طبي كبير في إدارة مكافحة الأمراض بتايلاند بضرورة الامتناع عن ممارسة الجنس لمدة 30 يومًا تقريبًان بعد التعافي من فيروس كورونا المستجد.
يأتي ذلك وسط مخاوف من أن ينتقل (كوفيد – 19) عن طريق الجنس بعد اكتشاف آثار الفيروس في السائل المنوي للرجال، وفق ما أفادت دراسة صينية.

وقال الدكتور فيراوات مانوسوتي، إن المرضى الذين تغلبوا على (كوفيد – 19) يحتاجون إلى تأجيل الدخول في علاقة حميمة مع شركائهم، حتى إنه حثهم على تجنب التقبيل.

وطالب مانوسوتي بـ "ارتداء الواقي الذكري عندم معاودة النشاط الجنسي مرة أخرى حتى بعد 30 يومًا". وأضاف: "يجب أيضًا تجنب التقبيل لأنه من المعروف أيضًا أنه يمكن أن ينتشر عن طريق الفم"، وفق ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ويقول العلماء إن الفيروس يمكن أن يستمر لفترة أطول في الخصيتين، ويمكن أن ينتشر لاحقًا من خلال الممارسة الجنسية.

جاء ذلك بعد أن كشف باحثون في دراسة صينية مؤخرًا، أن الذين تعافوا من العدوى عثر على آثار الفيروس السائل المنوي حتى بعد تعافيهم.

وأخذ الأطباء في مستشفى Shangqiu Municipal الصيني، عينات من 38 رجلا نُقلوا إلى المستشفى بسبب الفيروس القاتل، ووجدوا أن 6 منهم - أو 16 في المائة- أثبتت إصابتهم بالفيروس في السائل المنوي.

وكتب الباحثون في دراسة نشرتها مجلة "JAMA Network Open"، التي تصدرها الجمعية الطبية الأمريكية: "بقاء سارس CoV-2 في السائل المنوي للمريض المتعافى يحافظ على احتمال إصابة الآخرين".

وأضافوا أنه "إذا أظهرت تجارب أكبر أن الفيروس التاجي ينتقل أثناء ممارسة الجنس، فينبغي تشجيع الرجال المتعافين على "الامتناع عن استخدام الواقي الذكري أو استخدامه" لمنع انتقال العدوى".

كانت دراسة حديثة أظهرت، أن التكلم يولد جسيمات صغيرة يمكن أن تبقى معلقة في الهواء في فضاء مغلق لأكثر من 10 دقائق، مما يبرز الدور المرجح لهذه الجسيمات في نشر فيروس كورونا المستجد.

وأجرى باحثون في المعهد الوطني لأمراض المعدة والسكري والكلى في الولايات المتحدة تجربة قام خلالها شخص بالتكلم بصوت مرتفع حيث كرر عبارة "حافظ على صحتك" لمدة 25 ثانية داخل صندوق مغلق.

وأظهر تسليط أشعة الليزر على الصندوق جسيمات صغيرة يمكن رؤيتها وإحصاؤها، بقيت معلقة في الهواء مدة 12 دقيقة، وفق الدراسة التي نشرت في مجلة "محاضر الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة الأميركية".

ومع الأخذ بعين الاعتبار تركز فيروس كورونا في اللعاب، قدر العلماء أن كل دقيقة من التكلم بصوت عال يمكن أن تولد أكثر من ألف من الجسيمات التي تحتوي على الفيروس، والقادرة على البقاء في الهواء لمدة 8 دقائق، أو أكثر في مكان مغلق.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» كهربا وصالح.. نجم الأهلي يفتح النار على لاعبي الفريق
» «النقل» تدفع بـ 722 قطارًا أيام عيد الفطر
» تسجيل مئات الإصابات بـ"كورونا" في الكويت
» إصابات في حادث مروع لانقلاب سيارة بالبحيرة
» حقيقة تأجيل إقامة حفل جوائز الأفضل بآسيا
» استقبال 300مصريا من العائدين من الرياض بمطار مرسى علم
» أستاذ علم فيروسات محذرا المواطنين: " كورونا مبترحمش"
» دراسة تكشف مفاجأة عن " براز البطريق"
» شكولاتة بالحشيش.. سيدة خليجية تكشف الأمر
» لأول مرة.. مركز لعلاج الإدمان بالمجان في البحر الأحمر
» بعد تفشي الفيروس.. ارتداء الكمامة إجباري في المنوفية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:49 م

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية