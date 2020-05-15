المغربى تعتزم إنشاء أول مصنع للكمامات بالبحر الأحمر

15 مايو 2020 - 12:43 م

عقدت هدى المغربي ،رئيس مدينة سفاجا، اليوم اجتماعا مشتركا مع كل من المدير التنفيذي لمؤسسة نداء ومدير الشئون الاجتماعية ومندوب جمعية عمرو بن الخطاب ومدير مركز شباب سفاجا.

وأضافت المغربي أنه تم خلال الاجتماع مناقشة نقل النماذج الناجحة في مجال التنمية الاقتصادية بين المرأة والشباب وتنفيذها بمدينة سفاجا لخلق فرص عمل من خلال مشروعات صناعية وخدمية لزيادة الموارد الاقتصادية واستغلال الأصول الحكومية الغير مستغلة بالمدينة.

وأوضحت أنه تم مناقشة إمكانية عمل أول مصنع للكمامات الطبية بمحافظة البحر الأحمر وتنفيذه بمدينة سفاجا، بالإضافة إلى استغلال مركز الصيانة التابع للوحدة المحلية والذى تبلغ مساحته 1200 متر مربع.

ورافقت المغربي، عقب الإجتماع مندوبي جمعية نداء إلى المول التجاري بسفاجا البلد شارع الوحدة الصحية وجمعية عمر بن الخطاب لتفقد الأصول التي يمكن استغلالها في تطبيق المشروعات الصناعية الناجحة.