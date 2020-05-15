معجزة إلهية .. يعود للحياة بعد توقف قلبه

15 مايو 2020 - 11:02 ص

روى الدكتور جمال شعبان مدير معهد القلب السابق، قصة شاب عاد للحياة بعد 90 دقيقة من محاولات إسعافه بسبب توقف قلبه ،قائلا :"هذا الشاب كان معجزة إلهية أن يعود للحياة مرة أخري، وأن الذي شجع الطاقم الطبي على الاستمرار سنه الصغير.

وأضاف شعبان خلال برنامج «ربي زدني علما» على قناة صدى البلد، قائلا :"إن الشاب حصل على 20 صدمة كهربائية وعادت الروح بمعجزة وقمنا بعمل قسطرة وكان فاقد للوعي ومع نهاية اليوم أصر الشاب على الرحيل من المستشفى".



وأوضح مدير معهد القلب السابق، أن الجلطة في أول 90 دقيقة من الممكن التعامل معها بنجاح ، معقبا :"نحن في مصر نمتلك مجموعة من أفضل الأطباء والتمريض على أعلى مستوى".

