طلب غريب من "الغندور" لجمهور الأهلى على الهواء

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كشف الإعلامي خالد الغندور، بعض النقاط الخاصة بملف نادي الزمالك الذي سيتم تقديمه للاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الأيام المقبلة فيما يتعلق بملف نادي القرن الأفريقي.
وأضاف "الغندور" في تصريحات عبر قناة الزمالك ": "أطالب الأهلاوية في البداية بعدم الاستماع لتلك الفقرة لأنها هتضايقهم كلما نتحدث عن نادي القرن".
وأكمل "الزمالك سيعتمد على شهود في الملف هذه المرة وتصريحات من بعض المسئولين".
وأضاف "سيتم الاعتماد على المكتب التنفيذي لـلاتحاد الافريقي لكرة القدم وقتها، وهل تم إرسال خطابات لكل الأندية الافريقية بالفعل لأخبارهم بالتعديلات في اللوائح".
وأكمل "الأهلاوية عندما يتحدثون معك يتحدثون بلغة البطل وأنهم حصلوا على 41 بطولة الدوري، وبنفس المنطق عند الحديث عن لقب نادي القرن وقتها كان الزمالك الأكثر حصولًا على البطولات لكن الأهلاوية حينها يقولون أننا نعتمد على الحساب بالنقاط".

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