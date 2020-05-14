مصطفى بكري للحكومة الكويتية: هذه الإهانة غير مقبولة

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هجوم

غضب

الحكومة الكويتية

مصطفى بكرى

غهانة

عاتب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، الحكومة الكويتية على صمتها إزاء الإهانات التي تخرج من البعض تجاه مصر وقيادتها والعمالة المصرية في الكويت.

وشدد "بكري" على أن مصر لن تقبل بهذه الإهانة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى سعي البعض لتأجيج فتنة بين مصر والكويت، مستغربًا من صمت حكومة الكويت على هذه الأفعال.

وكتب "بكري" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"  الذين يرجون لطرد العماله المصريه من الكويت ويتهمون المصريين بنشر الفوضي والوباء أقول لهم إخجلوا من أنفسكم ، لن نقول لكم ماذا قدمت مصر والمصريين ، هذا دورنا والكويت بلد عربي شقيق ولكن أنا شخصيا لم أر هذا التطاول علي المصريين في أي بلد خليجي آخر ، هؤلاء يزرعون الفتنة بين الشعبين علي حساب مصالح الدولتين ، أهدافهم خبيثه وخلفها دوافع سياسيه".

وأضاف عضو مجلس النواب :" ولكن السؤال لماذا تصمت حكومة الكويت علي هذا التطاول وإهانة الشعب المصري والتطاول علي الدولة المصريه وقيادتها ، هذا الصمت غير مقبول والمصريون تحملوا الكثير من ذات اللسان المسموم ومن يسير علي دربها".

وشدد على أن :"الشعب المصري شعب لديه كرامة ويحترم الآخرين ولكن لن نقبل بهذا التطاول السخيف الذي يسيء إلي الكويت قبل أن يسيء إلي مصر".




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