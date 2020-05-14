» 36 مليون عاطل عن العمل.. كارثة اقتصادية تعصف بأمريكا

كشفت وزارة العمل الأمريكية، عن تسجيل أعداد جديدة للعاطلين عن العمل في البلاد، لترفع عددهم الإجمالي إلى 36 مليون عاطل.

ويأتي هذا في ظل الضغوطات التي يتعرض لها الاقتصاد بسبب جائحة كورونا، وإجراءات العزل للحد من انتشار الفيروس.





وقالت الوزارة إن ما يقرب من 3 ملايين عامل تقدموا خلال الأسبوع الأخير للحصول على إعانات البطالة في البلاد.

وبذلك يرتفع عدد المتقدمين للحصول على الإعانة منذ بداية جائحة كورونا إلى 36 مليون أمريكي.



