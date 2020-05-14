» نائبة عن منحة العمالة: "الناس فوق بعضا و السيستم بيقع "

14 مايو 2020 - 12:08 م





أكدت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك احتمالية أن يستمر فيروس كورونا لمدة عام أو عامين، مطالبة المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية.



وقدمت "شادية"، خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، مقترحا بتطبيق حظر كامل خلال أيام عيد الفطر للحد من انتشار الفيروس.



وأضافت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه يجب أن يكون هناك قانون يلزم المواطنين بارتداء الكمامة، ويكون باللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية توفير الكمامة للمواطنين القادر وغير القادر.



ولفتت إلى أن هناك تكدس للمواطنين عند استلام منحة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة، معقبة: "الناس فوق بعضها، والسيستم بيقع، وبيكون في انتظار وازدحام غير طبيعي، وده بينشر الفيروس".

