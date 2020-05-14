بسمة وهبة: لن نشرب من البئر المسموم مرتين

14 مايو 2020 - 11:49 ص





غضبت الإعلامية بسمة وهبة ، من قرار اختيار الناشطة السياسية اليمينة توكل كرمان ، في مجلس حكماء موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،قائلة :" إدارة الفيس بوك بيرتكبوا حماقة جديدة بحق الوطن العربي، جايبين ديل من ديول الإخوان وهي توكل كرمان و تبقي مسئولة عن المحتوي اللي بيتم تقديمه علي الفيس بوك".



وأضافت "وهبة"، من خلال برنامج "كل يوم " المذاع علي فضائية " أون إي"، بأن المصريين أدركوا أن "توكل كرمان" حولت بلدها لخراب من أجل دعم تنظيم الإخوان ،معقبة:" لن نشرب من البئر المسموم مرتين".



وتابعت :" أضم صوتي للحملة الكبيرة اللي تم تنظيمها ضد الفيس بوك لرفض انضمام توكل كرمان للجنة حكماء الفيس بوك ، لآن تاريخ كرمان كله تشجيع علي الفوضي و الدم و الإرهاب".

