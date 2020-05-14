» خطة التعايش مع كورونا..الصحة تعلن عن الإجراءات بشأن الأسواق

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الصحة

كورونا

خطة التعايش

أعلنت وزارة الصحة، عن الإجراءات المتخذة، للتعايش مع فيروس كورونا بالمولات والأسواق. 

وجاءت الإجراءات كالاتي:

- يمنع دخول أي شخص إلى المولات أو الأسواق أو المحال التجارية إلا وهو مرتديا الكمامة.

- يراعى ألا تزيد كثافة المولات والأسواق عن 50% من القدرة الاستيعابية.

-تطهير على مدار 24 ساعة للأماكن المشتركة مثل الحمامات العامه بعد كل استخدام و اماكن الدخول المشتركة.

-إغلاق الساحات الخاصة بالمطاعم

- مسح فتحات التهوية ومكيفات الهواء مع التزام الشخص القائم بتنظيف الفلتر بارتداء قناع عالي الكفاءة وعدم رج الفلاتر لتفادى تدافع الغبار وضرورة اجراء ذلك على الأرض وبعيدا عن بيئة العمل والمترددين من المواطنين.

-منع التزاحم والحد من كثافة العمل بتشغيل الحد الأدني الذي يسمح باستمرار العمل.

كما سيتم تدريب فريق من العاملين على كيفية التصرف في حاله اكتشاف حالة ايجابية ومباد مكافحة العدوى وابقائهم سالمين، التأكد من صحه جميع الزوار والعاملين وقياس درجه حرارته عند الدخول، فضلاً عن وجود غرفه خاصه العزل في حاله اشتباه بحاله ايجابية

وفتح جميع أبواب الدخول ووضع سياسات مقننه لكل مؤسسة لمنع التزاحم، مع التشديد على ارتداء كبار السن أكبر من 50 سنه) والاطفال من سن 13-3 سنه لكمامات قبل الدخول ويوص بقائهم بالمنزل،يفضل عمل كبار السن والسيدات الحوامل من المنزل قدر المستطاع.


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