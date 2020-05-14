» بطلة "عائلة زيزي".. اعتزلت الفن وماتت بعد أدائها فريضة الحج

تحل اليوم الخميس، ذكرى ميلاد الفنانة والطفلة المعجزة إكرام عزو، والتى قدمت العديد من الأدوار الكوميدية فى مرحلة طفولتها، إلا أنها قررت بعد ذلك الاعتزال والزواج من طبيب.
اشتهرت الفنانة إكرام عزو في طفولتها لدرجة أن فيلما حمل اسمها وهو فيلم "عائلة زيزي" مع الراحلين فؤاد المهندس وسعاد حسني وعقيلة راتب وأحمد رمزي وعدلي كاسب.
بدأت إكرام عملها السينمائي عام 1959 في دور ابنة شادية في فيلم "المرأة المجهولة" من إخراج محمود ذو الفقار، وفي نفس العام قدمت دورًا صغيرًا في فيلم "بين السماء والأرض" للمخرج صلاح أبوسيف.
في عام 1960 قدمها المخرج فطين عبد الوهاب في دور مؤثر في فيلمه "الفانوس السحري"، لكن انطلاقتها الحقيقية جاءت على يد فطين أيضًا في فيلم "عائلة زيزي".
تزوجت إكرام عزو من طبيب الأطفال الدكتور سمير الصاوي وأنجبت ثلاثة أبناء وهم نورهان، ليسانس حقوق، وأحمد، كلية الحقوق قسم إنجليزي، وإبراهيم، ثانوية عامة.
عاشت إكرام وعملت كمدرسة في الإمارات، ولكنها عانت من مرض بالقلب حيث شخصت حالتها بزيادة الكهرباء بالقلب وتم إجراء جراحة لها.
رغم أن الأطباء نصحوها بالراحة التامة بعد العملية، إلا أنها صممت على أداء فريضة الحج بعد العملية بشهر، فتوفيت بعد أدائها للفريضة بشهرين وذلك في 13 يونيو عام 2001 في الإمارات ودفنت في مقابر العائلة بالقاهرة.