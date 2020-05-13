إبراهيم نصر في آخر لقاء له: هؤلاء الممثلون يقومون بكارثة

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إبراهيم نصر
إبراهيم نصر
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وفاة ابراهيم نصر

عرض الإعلامي رامي رضوان - مقدم برنامج "مساء DMC" - مقطعا فيديو لآخر لقاء تلفزيوني ظهر فيه الفنان الراحل إبراهيم نصر.

وأبدى "نصر" استيائه من نوعية الكوميديا التي تُقدم في الفن المصري حاليا ، قائلا: تقريبا 90? من اللي بيعملوا كوميديا الآن بيعملوا كارثة، ويجيبلك كل الأشياء البذيئة ويدبها فتفاجئ إن الناس كلها قاعدة تتفرج على قطع إيدين ورجلين وتطير مناخير قال إيه دي كوميديا.

وأضاف: أنا بتفرج بحُب، واللي بيعمل حاجة حلوة بسقف له، ولا أنكر ده، وحتى أحياناً الناس بيقولوا ده قال كلمة مش ظريفة عنك، أقول مليش دعوة الآن أراه جميلاً ويستحق أن أسقف له وحقيقي أنا مع الناس.

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