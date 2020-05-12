  • الثلاثاء 12 مايو 2020
  • بتوقيت مصر07:18 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
فوضى على متن طائرة بسبب كورونا

شاهد.. فوضى على متن طائرة بسبب كورونا

الرئيس السيسي

الرئيس يوجه بهدم استاد بورسعيد وإقامة آخر جديد

الرقابة الإدارية

الرقابة الإدارية توقع بمسؤولين في الإسكان والضرائب

ميت يلوح بيده من داخل تابوت

فيديو صادم.. ميت يلوح بيده من داخل تابوت

توكل كرمان: المحكمة الجنائية الأفريقية تقبل دعوى لمحاكمة قادة السلطة في مصر

"آل الشيخ": على المصريين والسعوديين الانسحاب من "فيس بوك"

منظمة الصحة العالمية

«علاج أثبت نجاحًا».. الصحة العالمية تزف بشرى للعالم

الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى

وزير الدفاع: نقدم كل الدعم لمجابهة "كورونا"

ماسبيرو

"ماسبيرو".. وفاة أول إعلامية مصرية بـ"كورونا"

الشرطة الكويتية

الكويت.. ارتداء "الكمامة" إجباري وهذه عقوبة المخالفين

سجن إمام وصف "ناصر القصبي" بالكافر والديوث

mbc تقرر وقف مسلسل ناصر القصبي وتكشف السبب

تأجيل امتحانات الفرق النهائية بالأزهر لأجل غير مسمى

آخر الأخبار

الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر
الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

"التعليم" تعلن إرشادات نهائية قبل امتحانات أولى وثانية ثانوي

#

التربية والتعليم توضح حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة وإلغاء البحوث

#

رسميًا.. تأجيل نصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية لأجل غير مسمى

#

رسميًا.. تأجيل دوري الأبطال والدوري الأوروبي لأجل غير مسمى

تأجيل امتحانات

امتحانات الفرق النهائية

قررت جامعة الأزهر، تأجيل الموعد المقرر لامتحانات الفرق النهائية المقررة 30 مايو الجاري، وذلك لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وأكدت جامعة الأزهر، أن الطالب المحمل بمواد تخلف من سنوات سابقة يُقيّمُ من خلال إعداد مشروع بحثي أو اجتياز اختبار إلكتروني، ويرصد له ناجح، أو راسب، أو غائب، وحال نجاحه يرصد له (تقدير مقبول)، وتضاف درجاته التي سيحصل عليها إلى المجموع التراكمي، وفقا للوائح والقواعد والضوابط المنظمة لذلك.

ويقدم الطالب مشروعه البحثي، أو يجري له اختبار إلكتروني، بدءًا من 30 مايو 2020 وحتى 18/6/2020م.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تأجيل امتحانات الفرق النهائية بالأزهر لأجل غير مسمى
» بريطانيا تسجل 600 وفاة و300 ألف إصابة خلال يوم
» 18 حالة إصابة في السويس وإجراء عاجل للمحافظ
» «أيامًا معدودات»: رمضان أكبر مدرسة نتعلم منها العبر والقيم
» الصحة العالمية: إصابة 22 ألف من الطواقم الطبية بـ"كورونا"
» أكثر من نصف مرضى كورونا أصيبوا من أشخاص لم تظهر عليهم أعراض
» الكويت.. ارتداء "الكمامة" إجباري وهذه عقوبة المخالفين
» دراسة: كورونا يهاجم الدماغ والقلب وجميع أعضاء الجسم
» بعد يومين من خروجه من السجن.. قتل بطعنة قاتلة من امرأة
» جريمة بشعة.. العثور على مقاول مذبوحًا داخل سيارته
» وزير الدفاع: نقدم كل الدعم لمجابهة "كورونا"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:17 م

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية