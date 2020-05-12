  • الثلاثاء 12 مايو 2020
  • بتوقيت مصر05:53 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
توكل كرمان: المحكمة الجنائية الأفريقية تقبل دعوى لمحاكمة قادة السلطة في مصر

"آل الشيخ": على المصريين والسعوديين الانسحاب من "فيس بوك"

منظمة الصحة العالمية

«علاج أثبت نجاحًا».. الصحة العالمية تزف بشرى للعالم

الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى

وزير الدفاع: نقدم كل الدعم لمجابهة "كورونا"

ماسبيرو

"ماسبيرو".. وفاة أول إعلامية مصرية بـ"كورونا"

سجن إمام وصف "ناصر القصبي" بالكافر والديوث

mbc تقرر وقف مسلسل ناصر القصبي وتكشف السبب

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: التواضع ليس مذلة ولا مهانة

الصحة السعودية- كورونا

تعافي 15 ألف مصاب بـ"كورونا" في السعودية

الاهلى

6 صفقات نارية على أبواب الأهلى

إبراهيم نصر

وفاة الفنان إيراهيم نصر

مدير منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تزف بشرى سارة للعالم بخصوص "كورونا"

الأعلى للإعلام يلزم أحد المواقع بالاعتذار لجامعة القاهرة

الحياة السياسية

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام
مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

قرار عاجل من «قطونيل» قبل اجتماع الأعلى للإعلام

#

تعرف على بنود الميثاق الأخلاقي لجامعة القاهرة

#

فنانة شهيرة تحرج أحد معجبيها فى ختام مهرجان القاهرة

جامعة القاهرة

الأعلي للاعلام

اخبار كورونا

ألزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، موقع "القاهرة 24" بنشر اعتذار واضح لجامعة القاهرة عن أخبار غير دقيقة تتعلق بكورونا.

كما ألزم المجلس، الموقع، بنشر توضيح عن ملابسات نشر هذه الأخبار التي تتعارض مع قرار المجلس الذي يحظر نشر أخبار عن كورونا إلا من خلال البيانات الرسمية لوزارة الصحة.

وكانت لجنة الشكاوى قد تلقت شكوى من الدكتورة هالة صلاح الدين، رئيس مجلس ادارة مستشفيات جامعة القاهرة، ضد ما نشر بالموقع في 28 أبريل بعنوان "إصابة المسؤول الرئيسي عن توزيع الكعام بالقصر العييني بكورونا".

من ناحية أخرى تناقش لجنة الشكاوى في اجتماعها المقبل، شكوى جديدة ضد قناة المحور لقيامها بنشر إساءات ضد أحد المستشفيات.

وتستكمل اللجنة تحقيقاتها يوم الأحد المقبل، مع الممثل القانوني لقناة المحور بشأن مخالفة قرار المجلس ببث برامج مؤجرة دون الحصول على موافقة مسبقة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الصحة العالمية: إصابة 22 ألف من الطواقم الطبية بـ"كورونا"
» أكثر من نصف مرضى كورونا أصيبوا من أشخاص لم تظهر عليهم أعراض
» الكويت.. ارتداء "الكمامة" إجباري وهذه عقوبة المخالفين
» دراسة: كورونا يهاجم الدماغ والقلب وجميع أعضاء الجسم
» بعد يومين من خروجه من السجن.. قتل بطعنة قاتلة من امرأة
» جريمة بشعة.. العثور على مقاول مذبوحًا داخل سيارته
» وزير الدفاع: نقدم كل الدعم لمجابهة "كورونا"
» الأزهر: الممرضون أبطال معركة كورونا
» مشاهد «العري» على «BBC» تصيب المشاهدين بالصدمة
» إصابة المتحدث باسم "بوتين" وزوجته بفيروس كورونا
» طبيبة "جثة هامدة" في حفرة.. بعد أن نهشتها الكلاب

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:47 م

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية