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علي غزلان يثير الجدل عن منة عرفة: عزباء؟!

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منة عرفة
منة عرفة
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محمد فضل

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منة عرفة

جدل

عزباء

على غزلان

أثار الطبيب واليوتيوبر ?علي غزلان،? الجدل مجدداً حول علاقته بالفنانة ?منة عرفة?، وذلك بعد عرض حلقتها ضمن برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الممثل المصري رامز جلال.

ونشر غزلان عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة له تجمعه بعرفة، وعلّق عليها قائلاً:"عزباء !! ده انا حتي بضحكك"، وهو التعليق الذي يأتي ساخراً من تصريح عرفة خلال الحلقة بأنها عزباء وليست مرتبطة حالياً.

وكثيرًا ما ترددت أنباء عن ارتباط علي غزلان بمنة عرفة، خاصة أنهما دائمين نشر صور خاصة تجمعهما ببعضهما.

ومن ناحية أخرى، تشارك منة عرفة في رمضان 2020 بمسلسل "ليالينا 80"، مع غادة عادل وخالد الصاوي وإياد نصار وصابرين وميدو عادل ومحمد علي رزق وعماد رشاد، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

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عزباء !! ده انا حتي بضحكك ??

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