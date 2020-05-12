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أول تعليق من «الوطنية للإعلام» بعد رحيل رشا حلمى

الحياة السياسية

حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام
حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام
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متابعات- محمد إبراهيم

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ماسبيرو

الوطنية للإعلام

فيروس كورونا

قطاع الاخبار

نعى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الراحلة رشا حلمي الموظفة بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وأشار "زين"، إلى أن الزميلة المتوفاة لم تتواجد بالمبنى منذ يوم 17 مارس الماضي، بالإضافة إلى أنها كانت مريضة بمرض مزمن قبل إصابتها بكورونا.

وواصل: الهيئة قامت بالإجراءات المعتادة الخاصة بالتعقيم، كما نقوم بعمل رصد لكل المخالطين للحالة".

جدير بالذكر أن رشار حلمى الموظفة بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري وافتها المنية صباح اليوم الثلاثاء بالمستشفى خلال تلقيها العلاج بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد وتعد أول حالة وفاة بماسبيرو.


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