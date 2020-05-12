بشرى من عالم فيروسات شهير عن كورونا

12 مايو 2020 - 12:26 م

قال جيوسيبي ريموتسي، مدير معهد ماريو نيغري للأبحاث الدوائية في ميلانو، وأحد أكثر الخبراء الإيطاليين معرفة بفيروس كورونا المستجد: إن المرض يصبح مع الوقت أقل قدرة على الفتك بالإنسان.

ونقلت صحف إيطالية عن ريموتسي، من خلال تصريحات تلفزيونية أن الفيروس سيختفي قبل أن يتمكن العلماء من تطوير لقاح لمواجهته.

وأضاف عالم الفيروسات الشهير أنه منذ ظهور كورونا أواخر العام الماضي في الصين، فإن قوته تضعف تدريجيا، بحيث أصبح اقل شراسة.

وأوضح أن مرضى اليوم مختلفون تماما عن المرضى منذ 3 أو 4 أسابيع، منوها أن عدد الحالات التي تدخل المستشفيات وغرف العناية المركزة مستمر في الانخفاض.

وتابع: معظم المرضى بإمكانهم العودة إلى ديارهم الآن دون الحاجة إلى أجهزة تنفس اصطناعي، مضيفا أن الوضع تغير في كل مكان في إيطاليا، ليس فقط في بيرغامو وميلانو.

وعن سبب التغير المفاجيء يقول ريموتسي : "لماذا يحدث ذلك؟ لا أعرف إن كان الفيروس نفسه تغير، أم أن المناعة ضده تحسنت. الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أننا نواجه مرضا مختلفا تماما عن المرض الذي وضعنا في أزمة عندما بدأ الوباء.

يذكر أن عدد المصابين بـ"كوفيد 19" الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة قد تراجع إلى 999 شخصا، متدنيا عن ألف مريض للمرة الأولى منذ 10 مارس.

وبلغ عدد المصابين في وحدات العناية المركزة ذروته في 3 أبريل، والذي وصل إلى 4068 مريضا، حينما كان النظام الصحي في شمال إيطاليا يتعرض للانهيار بسبب الوباء.