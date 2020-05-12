» الأهلي يرفض طلب سموحة

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رفض مسئولو الأهلي طلب نظيره سموحة لشراء الثنائي ناصر ماهر وصلاح محسن لاعبي الأحمر المعارين إلى صفوف الفريق السكندري.

وانتقل صلاح محسن لصفوف سموحة في موسم الانتقالات الشتوية الأخيرة، لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة.

فيما رحل ناصر ماهر عن الأهلي في موسم الانتقالات الصيفي الماضي، وانضم لنادي سموحة لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، والتي تنتهي بنهاية الموسم الجاري.

يذكر أن النشاط الرياضي متوقف في مصر حتى نهاية مايو الجاري، بسبب الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا.

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