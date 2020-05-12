سؤال يجبر ترامب على مغادرة مؤتمر صحفي

12 مايو 2020 - 10:06 ص

عرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدائه للصحفيين ومهاجمتهم عندما يتجهون بأسئلة لا يستطيع الإجابة عليها أو عندما يتعلق الأمر بشئون إدارته للبلاد، وهو ما حدث في مؤتمره الصحفي الأخير عندما اعترض علي سؤال مراسلة من أصل آسيوي عن طريقة إدارته الأزمة فترك المؤتمر وغادر فجأة.

وكانت مراسلة" سي بي إس" ، ويجيان جيانج، تسأل ترامب عن سبب إصراره على القول إن الولايات المتحدة تتصرف أفضل من كل الدول في التعامل مع أزمة "كورونا" بالرغم من أن أمريكيين يخسرون حياتهم و هناك المزيد من الإصابات، لكن "ترامب" رد عليها قائلا: "الناس يخسرون حياتهم في كل مكان في العالم لا تسأليني أنا اسألي الصين وعندها ستحصلين علي إجابة غير متوقعة للغاية".

ولم تقتنع "ويجيان" بهذه الإجابة فسألته لماذا توجه لي هذا الكلام بشكل خاص " لكونها صينية الأصل"، لكنه اعترض علي سؤاله مؤكدا أنه لا يوجهه لها بشكل خاص وعندما حاولت "ويجيان" سؤاله مرة أخري فترك المؤتمر غاضبا.

وتضامن الآلاف مع "ويجيان" عبر الإنترنت بهاشتاج جديد "ادعموا ويجيان جيانج" خاصة مراسلة "سي إن إن" ، آبريل ريان" والتي تعرضت مسبقا لموقف مشابه مع ترامب، والممثل الأمريكي من أصل آسيوي "جورج تاكي" الذي غرد قائلا:"أقف إلي جانب ويجيان جيانج ضد نوبات غضب ترامب العنصرية".